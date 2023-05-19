وفد من الأهلي يزور بعثة الترجي للاعتذار عن مضايقات الأمس

توجه وفد من الأهلي ظهر اليوم ضم كلًا من؛ المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ومحمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس، إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي الشقيق، بناءً على تكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقدم مرتجي والدماطي اعتذارًا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس، أثناء دخول فريق الترجي إلى استاد القاهرة لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وأكد وفد الأهلي لمسئولي الترجي على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين. وأن ما حدث من «قلة» هو تصرف مرفوض من الجميع. خاصة أن «رجال الأمن» يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على مثل هذه التصرفات «الخارجة»، وبعثة الترجي محل اهتمام وتقدير بالغ من الكافة.

وهناك ترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني. النادي الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة نادي الترجي صاحب التاريخ الكبير.