قمة جدة.. تمثيل عربي كبير وحضور نحو 15 زعيما والرئيس الأوكراني ضيف شرف

انطلقت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الدورة الـ "32" للقمة العربية العادية "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، ويترأس وفد جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويترأس أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثانية والثلاثين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربيةالسعودية، حيث تتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر (الرئاسة السابقة).

ويشارك في القمة عدد من القادة العرب هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبداللهالثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكةالبحرين، ‏الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

كما يشارك في القمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ومحمد يونس المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

‏ويترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، كما يشاركً بالقمة ‏ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيمايترأس وفد المغرب الأمير مولاي رشيد بن الحسن شقيق العاهل المغربي.

ويمثل الجزائر (الرئاسة السابقة للقمة) ‏رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، كما يشارك في القمة ‏رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ويمثل سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان.

كما يمثل دولة جزر القمر قاسم لطفي وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي، ويمثل السودان في القمة السفير دفع الله الحاج علي عثمان المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني.

وتستهل القمة بالجلسة الافتتاحية (علنية) التي تتضمن كلمة الجزائر الرئاسة السابقة للقمة، ثم يتم تسليم الرئاسة للسعودية، حيث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز كلمة المملكة، وبعد ذلك كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

ثم يلي ذلك كلمات الضيوف غير العرب المدعويين للقمة منهم الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي، السكرتير العام للأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وبعد ذلك تعقد جلسة العمل الأولى للقمة (علنية) التي يلقي فيها القادة العرب كلماتهم،ثم تعقد جلسة العمل الثانية (مغلقة)، وفي نهاية القمة، ستعقد الجلسة الختامية (علنية) والتي ستشهد قراءة إعلان جدة وكلمة رئاسة القمة 33 (البحرين).

وسيعقد مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة يعقده كل من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية.