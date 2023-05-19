رسميًا.. «كاف» يعلن زيادة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، زيادة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، بداية من الموسم الجاري.

يأتي ذلك، وفقًا لرؤية باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي يريد أن تكون منافسات الكرة الأفريقية، أكثر تنافسية على المستوى العالمي، وكذا أن تكون قائمة على الاكتفاء الذاتي.

وأشار كاف، عبر موقعه الرسمي إلى أن الزيادة المالية لجوائز البطولتين، بلغت 40% بداية من الموسم الجاري، ليحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على 4 ملايين دولار بدلًا من 2 مليون و500 ألف دولار، ويحصل بطل الكونفيدرالية على مليوني دولار بدلًا من مليون و250 ألف دولار.

وجاءت الجوائز، كالتالي.

دوري أبطال أفريقيا

الفائز باللقب 4 ملايين دولار

الوصيف 2 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي مليون و200 ألف دولار

الوصول لربع النهائي 900 ألف دولار

المركزان الثالث والرابع في دور المجموعات 700 ألف دولار.

الكونفيدرالية

الفائز باللقب 2 مليون دولار

الوصيف مليون دولار

الوصول لنصف النهائي 750 ألف دولار

الوصول لربع النهائي 550 ألف دولار

المركزان الثالث والرابع في دور المجموعات 400 ألف دولار.