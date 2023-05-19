فيورنتينا يتخطى بازل ويصعد لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

قلب فريق فيورنتينا الإيطالي، الطاولة على نظيره بازل السويسري، ليتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

ونجح فيورنتينا، في تحقيق الفوز على بازل بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، بملعب سانت ياكوب بارك، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان الفيولا، خسر مواجهة الذهاب بملعبه أرتيميو فرانكي، بهدفين مقابل هدف، ليثأر من هزيمته ويتأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة القارية بعد فوزه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسجل نيكولاس جونزاليس، لاعب فيورنتينا ثنائية في الدقيقتين 35 و72، بينما كان هدف بازل جاء عن طريق زكي أمدوني في الدقيقة 55 لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين.

وبعدها أضاف البديل التشيكي باراك هدف التأهل للفريق الإيطالي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع 120+9.

وتوقفت المباراة عدة دقائق خلال الشوط الإضافي الثاني؛ بسبب حالة صحية لأحد مشجعي فيورنتينا قبل أن يتخذ حكم اللقاء، القرار باستئناف المباراة.

وضرب فيورنتينا، موعدًا أمام وست هام يونايتد الإنجليزي، في المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي يحتضنها ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج، يوم 7 يونيو 2023.