ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس نادي أسوان: الرمادي مستمر في قيادة الفريق.. ويوضح مصير بالحاج مع الزمالك

الشافعي صالح رئيس
الشافعي صالح رئيس نادي أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان على مباراة فريقه اليوم أمام نادي الزمالك في ختام مباريات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وقال الشافعي صالح: «المباراة أمام الزمالك صعبة للغاية، فالفريق الأبيض قادم من خسارة الجولة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، ويسعى لتصحيح أوضاعه من أجل التواجد بالمربع الذهبي، كما أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم، وجميع المباريات صعبة والفوارق الفنية متقاربة بين كافة الأندية».

وعن مصير المغربي أحمد بلحاج المعار للزمالك، قال: أنا ملتزم باتفاقي مع مسؤولي القلعة البيضاء، بشأن لاعب الوسط المغربي أحمد بلحاج، فالقيمة المتفق عليها حال رغبة الأبيض في شرائه نهائيًا تبلغ 10 ملايين جنيه».

وتابع: أيمن الرمادي مستمر مع نادي أسوان حتى نهاية الموسم الجاري، ونتمنى استمراره معنا الموسم المقبل، فهو أحد أبناء النادي، وحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه المهمة.

اسوان الزمالك الشافعى صالح أحمد بلحاج الدوري الممتاز