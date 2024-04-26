تغيير في قائمة ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة سوسيداد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن إجراء تغيير في قائمة الفريق المستدعاة لخوض مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد بملعب أنويتا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقبل ساعات من انطلاق مباراة ريال مدريد وسوسيداد، أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، تغييرًا في قائمة الفريق، الذي أعلنها أمس الخميس، والتي شهدت غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب إصابته بالتهابات في المعدة.

وانضم بيلينجهام إلى قائمة المباراة، بحسب بيان النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وجاء انضمام بيلينجهام إلى قائمة الريال لمواجهة سوسيداد، بدلًا من البرازيلي رودريجو جوس، لاستبعاده بسبب عدم استكماله لمرات الفريق صباح اليوم؛ وذلك لإصابته بالإنفلونزا.

ويغيب الفرنسي فيرلاند ميندي عن اللقاء بسبب الإصابة، في ظل استمرار غياب الحارس تيبو كورتوا ودافيد ألابا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس بـ51 نقطة.