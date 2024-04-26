في عيد ميلاد عبير صبري.. مسرحيات تربعت في قلوب الجمهور العربي

تحتفل الأوساط الفنية، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد الفنانة عبير صبري، التي جمعت بين الموهبة والجمال، ومرت بالعديد من المراحل الحياتية ما بين الشهرة والاختفاء والعودة لحياة النجومية والجماهير، وعلى الرغم من دراستها للحقوق، لكن أستهواها عالم الفن، فوقعت أسيرة في خدمته، وقدمت العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح او السينما او التليفزيون، ونالت من خلالها شهرة فنية واسعة جعلها تحفر اسمًا لها بين أعلام الفن المصري والعربي.

بدأت عبير صبري مسيرتها كمقدمة في برنامج "السينما والصيف" المقدم على شاشة التليفزيون المصري، بالإضافة إلى حلقات "ست الستات" من برنامج "هالة شو" المذاع على قناة روتانا سينما، ثم انطلقت إلى عالم السينما بمشاركتها الأولى في فيلم "الناجون من النار" الذي عرض في عام 1994، من تأليف محمد شرشر، وإخراج علي عبدالخالق، وذلك مع الفنانين: عمرو عبدالجليل، طارق لطفي، محمد الدفراوي، روجينا، رانيا يوسف، واتبعتها بمجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة.

اتجهت عبير صبري إلى الشاشة الصغير، وقدمت خلالها مجموعة كبيرة من المسلسلات منها: الطوفان، ستات قادرة، مزاج الخير، البيت الكبير، مملكة الجبل، غيرها من الأعمال الدرامية الناجحة، إلى جانب مشاركتها في فوازير "المضحكون" للمخرج هاني لاشين في عام 1995 مع الفنان سمير غانم، و"مسلسليكو" للمخرج أحمد المهدي، في العام 2013، مع الفنان محمد هنيدي.

قدمت عبير صبري للمسرح عددا من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا من أبرزها عروض: "دستور يا أسيادنا"، "حودة كرامة"، "دو ري مي فاصوليا" وغيرها من المسرحيات التي لاقت استحسان الجمهور المصري والعربي.

الفنانة عبير صبري

دستور يا أسيادنا

يعد عرض "دستور يا أسيادنا" إحدى روائع الكاتب محمود الطوخي المسرحية، التي قدمت في العام 1995، بمسرح جلال الشرقاوي، وتدور أحداثها حول فكرة حق المواطن كما بالدستور في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، فعندما تعلن الدولة عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يقرر المواطن "محمود عتريس" الموظف البسيط ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية إلا أنه يتواجه بالعديد من المفاجأت التي يتناولها العرض بطريقة ساخرة.

العرض من بطولة الفنانين: أحمد بدير، خليل مرسي، عبير صبري، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، مها أحمد، أحمد حلاوة، شمس، حسان العربي، داليا مصطفى، أيمن إسماعيل، أحمد وفيق، ريم البارودي، أحمد زاهر، وغيرهم، ومن إخراج جلال الشرقاوي.

حودة كرامة

في إطار كوميدي، شاركت الفنانة عبير صبري في العرض المسرحي "حودة كرامة" الذي قدم عام 1998 على خشبة مسرح الفن، والذي تدور أحداثه حول "حودة" الشاب البسيط الذي يتعرض للإهانة من ضابط شرطة، ولا يستطيع الحصول على حقه، فيبدأ بمقارنة الطريقة التي يعامل بها نفس ضابط الشرطة وغيره أي مواطن أمريكي، أو أي مواطن يحمل جنسية دولة أخرى غير الجنسية المصرية، وتتوالى الأحداث.

شاركها البطولة كل من: أحمد آدم، صلاح عبدالله، غادة عبدالرازق، أحمد وفيق، صفوة، محمد شرف، حسين أبو الحجاج، أشرف النعماني، مجدي السباعي، والعرض من تأليف صلاح متولي، وإخراج جلال الشرقاوي.

مسرحية حودة كرامة

دو ري مي فاصوليا

مسرحية كوميدية، قدمت في العام 2001 على مسرح القطاع الخاص في القاهرة والإسكندرية، إلى جانب العواصم العربية، والتي تدور أحداثها حول امرأة ثرية تتسم بالطمع، وتسعى بكل السبل لزواج ابنتها من رجل كبير في السن بهدف السيطرة على ثروته وأملاكه، لكنها في الوقت ذاته تتلقى تهديدات من رجل ثري، فتقوم بتدبير مؤامرة للتغلب عليه، والتخلص من تهديداته المستمرة لها.

شارك في بطولة المسرحية الفنانين: سمير غانم، عبير صبري، طلعت زكريا، حسن مصطفى، ميمي جمال، محمد محمود، شعبان عبدالرحيم، غسان مطر، نورا السباعي، ميساء مغربي، والعرض من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج محمد أبو جليلة.