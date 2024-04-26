خبير يكشف أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمصر

قال ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إنّ مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تعد بمثابة خطة خمسية لإعادة النظر مرة أخرى في الملكية الفكرية بمصر.

وأضاف جاد الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنّ الاستراتيجية تضم 4 محاور رئيسية، المحور الأول هو رفع الوعي لدى المصريين بالملكية الفكرية وأهميتها بدءً من الطفل لأن معدل الوعي بالملكية الفكرية في مصر محدود للغاية.

وتابع: «العنصر الثاني هو حوكمة الملكية الفكرية، وأن يكون هناك تجميع للكيانات المختلفة المتعلقة بالملكية الفكرية، لأن مصر لديها عدد كبير من كيانات متناثرة بين وزارات كثيرة تسجل الملكية الفكرية».

وواصل: «العنصر الثالث يخص البيئة التشريعية من حيث إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى رأسها التشريع المصري رقم 280 لسنة 2002».

وأكد: «المحور الاخير وهو الأهم الذي تركز عليه القيادة السياسية، وهو المردود الاقتصادي والأثر الاقتصادي للملكية الفكرية».