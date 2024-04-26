راشد يوجه بسرعة بدء تطوير الطريق السطحي أسفل محور كمال عامر ببولاق الدكرور

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى لسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق والمتعارضات تمهيداً لبدء أعمال رصف وتطوير الطريق السطحى الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بعدداً من قطاعات حي بولاق الدكرور.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسئولي تلك الجهات لتنسيق الأدوار ووضع جدول زمنى لإنتهاء الأعمال في اطار خطه الدولة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة لتفتيت الكثافات المرورية.



وأكد المحافظ خلال الإجتماع على أهمية محور الفريق كمال عامر لما يشهده من حركة مرورية على مدار اليوم إلى جانب إسهامه فى نقل الحركة المرورية للمشروعات القومية العملاقة المنتظر إفتتاحها بمحيطه او الرابطة معه .



وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطرق اسفل المحور والمتفرعات بداية من كوبرى فيصل وحتى تقاطعه مع شارع ناهيا بالإضافة إلى رفع كفاءة سلالم المشاة وتطوير منظومتى الإنارة والمرور وتوفير أرصفة مشاة لتيسير حركة المواطنين.



حضر الإجتماع اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسؤلى الأجهزة والمديريات والإدارات المعنية.