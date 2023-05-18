أبشع 7 جرائم هزت الجيزة خلال الشهور الأخيرة

شهدت مناطق الجيزة والعمرانية وفيصل والهرم العديد من الجرائم المتنوعة خلال الشهور الأخيرة، بالرغم من تمتعها بهدوء نسبي.

وتكثف أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة من حملاتها الأمنية وتحرياتها حول الوقائع في تلك المناطق لفرض حالة من الانضباط التي كانت عليها تلك المناطق.

وترصد “البوابة نيوز” خلال التقرير التالي أبرز الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة في تلك المناطق، وهي كالتالي:

بسبب 300 جنيه.. 3 عاطلين ينهون حياة مسنة داخل شقتها بالهرم

في مارس 2023 تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل شقتها بالهرم.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي، وتبين بالفحص العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة بطعنات نافذة داخل سكنها بالهرم.

و بإجراء التحريات تحت إشراف العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين قيام 3 عاطلين باستغلال تواجد السيدة بمفردها داخل مسكنها فاقتحموا الشقة اعتقادًا منهم وجود أشياء ذات قيمة وقاموا بتوثيقها وبالبحث داخل الشقة لم يجدو إلا مبلغ 300 جنيه فقط، وقاموا بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض لها وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم من إلقاء القبض 3 عاطلين واعترفوا بقيامهم بالواقعة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

شاب يقتل شقيقه في سحور رمضان بالهرم

في أبريل 2023 اعتاد شاب يبلغ من العمر 28 سنة ضرب شقيقه صاحب الـ12 عاما بسبب أو بدون، لكن المرة الأخيرة لم يتحمل جسد الصغير وصلة التعذيب وفارق الحياة في وقت السحور.

البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل به آثار تعذيب ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر يقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل يُدعى "إبراهيم ا س" في بداية عقده الثاني به آثار تعذيب بأماكن متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأكبر بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



عامل ينهي حياة زوجته في الهرم

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في مارس 2023، بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الهرم، وانتقلت إلى مكان البلاغ وعٌثر على جثة سيدة، وباستدعاء طبيب لتوقيع الكشف الطبي تبين وفاتها.

نٌقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة واستدعاء أسرة المجني عليها لسماع إفادتها.

مشاجرة تنتهي بالقتل بالعمرانية

وفي إبريل 2023 انتهت مشاجرة بين شابين أحدهما سائق «توك توك» بجريمة قتل في منطقة العمرانية بالجيزة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقٌتل الشاب بطعنة نافذة في الصدر، ونقله الأهالي للمستشفى جثة هامدة وأخطرت المباحث والتي أجرت تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم.

بالانتقال إلى مكان الجريمة، أفاد شهود العيان بأن خلافا دار بين الشابين على أولوية المرور، وانتهى بجريمة قتل.

جريمة قتل غامضة في فيصل

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، في مارس 2023، على جثة شاب أمام مدخل عقار بمنطقة فيصل، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة التي قادها رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور بينت أن الضحية يدعى "أحمد.ج." يبلغ من العمر 30 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، لا توجد به طعنات أو آثار خنق باستثناء كسور ونزيف نتيجة سقوط من علو.

فريق بحث ترأسه رئيس مباحث قطاع الغرب العميد علي عبد الرحمن تتبعت خط سير الشاب لاسيما كونه غريبًا عن المنطقة محل الواقعة حتى تكشفت الحقيقة.

تبين تعرض "أحمد" للخطف على يد مجهولين واصطحبوه إلى شقة بالعقار المطل على مسرح الجريمة؛ بسبب خلافات بينهم قبل العثور عليه جثة هامدة أسفل العقار المشار إليه في ظروف غامضة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من تحديد وضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم للوقوف ملابسات الواقعة كاملة واستجوابهم حول إلقاءهم الضحية من الشرفة أم قفز هربًا من قبضتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مقتل ممرضة في ظروف غامضة داخل مسكنها بأكتوبر

وشهدت محافظة الجيزة في ابريل 2023 جريمة جديدة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 19 عامًا وتعمل ممرضة في مستشفى.

وأُخطرتِ النيابةُ العامةُ بوفاةِ فاطمةَ سُليمانَ بمدينَةِ ٦ أكتوبرَ، من الشرطةِ وتواجُدِ جُثمانِها بمُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ.

كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ بمدينةِ ٦ أكتوبرَ لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ.

كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.

عاطل مزق خالته وزوجها وأحرق جثتيهما

في مايو 2023 قتل مسجل خطر بالعمرانية خالته وزوجها العجوز ثم إشعال النيران في جثتيهما والشقة بالكامل لإخفاء الجريمة.

وخلال مثوله أمام النيابة العامة بجنوب الجيزة أدلى المتهم باعترافات تفصيلية للجريمة كاملة وقال إنه اعتاد التردد على منزل خالته وزوجها العجوز للمبيت لديهما، حيث كانا يقيمان بمفردهما لعدم إنجابهما، وكانت خالته تقرضه المال، خاصة أنها من تعمل لتنفق على المنزل لكبر سن زوجها.

وفي يوم الجريمة كان متوجهًا إلى منزل خالته ويعلم بتواجدها في العمل وطلب من زوجها مبلغا من المال، إلا أنه أخبره بعدم امتلاكه أي أموال فانهال على جسده طعنًا بالسكين حتى خر قتيلا.