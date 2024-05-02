رئيس أشمون يقود حملة لرفع وإزالة الإشغالات بقرية سمادون

شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه حسام حسني رئيس الوحدة المحلية بسمادون، حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع بقرية سمادون ، وخلال الحملة تم رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات المخالفة بالقرية وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر، استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.