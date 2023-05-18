الحوار الوطني.. كيان شباب مصر يطالب بنقل الوصاية إلى الأم وتشكيل لجنة تحدد من يستحق

قالت فاطمة حسن ممثلة كيان شباب مصر، إن قانون الوصاية أثار جدلا كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مناقشته في دراما رمضان.

وأشارت إلى أن القانون ينص على أن تتنقل الوصاية إلى الجد بعد وفاة الأب وهذا الأمر أثار مشكلات كبيرة، ونقترح انتقال الوصاية للأم وتكون الوصاية مقيدة من باب الحفاظ على الأموال، مطالبة بتشكيل لجنة من شأنها دراسة الحالة للأسرة حتى نعلم إذا ما كان يستحق الواصي قرار الوصاية أم لا.

وأوضحت أن المجلس الحسبي إجراءاته معقدة، ونطالب برقمنته وتطوير آلياته وربطه بالبنوك لدفع مصروفات الدراسة وتنفيذ سيسم ديجيتال وتشكيل لجنة نفسية تتحدث مع الجد والأعمام والأم خاصة في الصعيد، وإنشاء مكتب تسوية يختص بحصر التركات وتحريك الدعاوى القضائية لمن يمتنع عن إعطاء حقوق اليتامي .

كما اقترحت انشاء مكتب للولاية على المال ، وكذلك تفعيل دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في حالة إهدار حق القصر، ومتابعه استثمار أموال القصر لأنها تفقد قيمتها مع الوقت إن لم يتم استثمارها .

