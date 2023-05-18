اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للدفء على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24 درجة.