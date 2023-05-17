الكرملين: مبادرة إلغاء المرسوم السوفيتي بنقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا يجب توضيحها

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن مبادرة إلغاء مرسوم 1954 بشأن نقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا يجب توضيحها من قبل المبادرين بها وأهل الاختصاص.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، تعليقا على مبادرة رئيس برلمان القرم بشأن ضرورة توجيه طلب للمحكمة الدستورية الروسية حول إلغاء المرسوم الصادر عام 1954 بشأن إلحاق شبه جزيرة القرم بجمهورية أوكرانيا السوفيتية: "في الحقيقة لا أعرف أي شيء عن هذه المبادرات، لم أسمع ولم أر، ولا يمكنني الإفصاح عن رأي بهذا الخصوص، ولا أعتقد أنني أستطيع الحكم بطريقة أو بأخرى على ملاءمة مثل هذه المبادرات".

وأشار إلى أنه من المنطقي أن تطلبوا من المبادرين توضيحات. وكان رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، أطلق في وقت سابق مبادرة حول ضرورة التوجه بطلب للمحكمة الدستورية الروسية بشأن إلغاء مرسوم عام 1954، الذي نص على إلحاق شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، موضحًا أن شبه الجزيرة ستطعن بشرعية قرار الاتحاد السوفيتي.

يُذكر أن شبه جزيرة القرم ظلت جزءًا من جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية حتى 19 فبراير عام 1954، حيث أصدر الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف مرسومًا يقضي بإلحاق شبه الجزيرة إداريًا بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت شبه الجزيرة في قوام الدولة الأوكرانية.وفي مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عقب استفتاء لسكانها.