رئيس لجنة الحكام: أعتز بمحبة النادي المصري في قلوب أبناء بورسعيد

قال البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه يعتز بالنادي المصري ومحبته في قلوب أبناء بورسعيد، وأنه سيكون هناك تعاون مثمر في تدريب الحكام بمحافظة بورسعيد.

وأعرب "بيريرا"، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال زيارته للمحافظة لمناقشة الخطوات التنفيذية للتعاون في مجال تدريب حكام كرة القدم بالمحافظة، عن سعادته بتدريب حكام كرة القدم في بورسعيد، موجهًا الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال.

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بوفد لجنة الحكام، مشيرًا إلى أن بورسعيد تشتهر بأن كورة القدم لأهلها كالماء والهواء، وأنهم يعشقون النادي المصري، مستعرضا الكيانات الرياضية بمحافظة بورسعيد والتي تتمثل في 34 ناديا، و43 مركز شباب، مؤكدًا على أن بورسعيد مدينة شبابية من الطراز الأول.

وأكد أن النادي المصري بمثابة يعد أمن قومي لمحافظة بورسعيد، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى الرأي العام البورسعيدي، لذلك يسعى لتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي للنادي وأعضائه.