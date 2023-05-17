إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بجوار محل ملابس شهير بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة قسم شرطة الجيزة دون إصابات.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار محل ملابس شهير بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.