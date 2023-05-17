" الأمن القومى وأنماط الشخصية" فى رابع أيام فعاليات برنامج الكوادر القيادية بالغربية

واصل ،اليوم الاربعاء، مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة" إدارة التعليم المدنى والبرلمان" فعاليات برنامج الكوادر القيادية تحت شعار "القيادي" ، بمشاركة ١٥٠ ممن تم ترشيحهم من خلال تسجيلهم بالاستمارة الالكترونية ترشيح رؤساء المصالح فى المديريات الخدمية ومجالس المدن والاحياء التي أعلن عنها مجلس الشباب المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء .

جاءت فعاليات اليوم بحضور النائب اللواء احمد يحيي وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، و الدكتوره راندا الديب استاذ كلية تربية جامعة طنطا

عيسي رئيس حى ثانى طنطا. الدكتور محمد شلبي منسق عام مجلس الشباب بالدلتا، وائل شاهين مساعد المنسق العام للمجلس، ا. احمد العكش وكيل إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالغربية، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 14 مايو وحتى 18 مايو الجاري بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وتطرق ، النائب احمد يحيي الجحش وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، في حديثة عن الامن القومى أنه مرتبط بكافة المجالات المختلفة ،وتحث أيضا عن دول الجوار وأهمية الأمن القومى ودور مؤسسات الدولة .

وقال، الدكتورة راندا الديب، تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة الشخصية المصرية وتعزيزة القدرات المختلفة لشخصية وأنماط تطور الشخصية وكيفية كتابة السيرة الذاتية وتعزيز القدارت

وبالختام أوضح الدكتور محمد شلبي، أن غدا الخميس سيتم التدريب على ، اليوم الخامس " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويحاضر بها الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء ويقام أيضا حفل تكريم المتدربين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا فى نادى سبورتنج كاسل

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