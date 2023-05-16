دوري أبطال أوروبا.. إنزاجي يعلن تشكيل إنتر أمام ميلان

أعلن سيموني إنزاجى المدير الفنى لنادى إنتر ميلان، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ميلان، اليوم الثلاثاء، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقود هجوم إنتر كلا من لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

ويبدأ إنتر ميلان المباراة أمام ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكن كالهانجولو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، سجلهما إدين دجيكو في الدقيقة 8 وهنريك مخيتريان في الدقيقة 11.