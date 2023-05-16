رئيس جامعة العريش يشهد معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الاقتصاد المنزلي

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الاقتصاد المنزلي لبرامج التغذية وعلوم الأطعمة، وبرنامج الملابس والنسيج، وبرنامج إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، وبرنامج الاقتصاد المنزلي التربوي، وبرنامج الصناعات الجلدية، وبرنامج التغذية العلاجية، للعام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز لمشروعات التخرج التي قدمها الطلاب وجودة الأعمال اليدوية والفنية والصناعات الغذائية عالية الجودة والقيمة الغذائية بالإضافة الى بعض الأنواع العلاجية قدمها برنامج التغذية العلاجية وقسم الملابس و النسيج وهو من الأقسام الحيوية لارتباطة بسوق العمل و كانت اهم انشطة الطلاب التعليمية تنفيذ بعض قطع الملابس الخارجية (نساء – رجال – أطفال) وكذلك عمل مفروشات وشنط.

كما قام طلاب الفرقة الرابعة بتنفيذ وإعداد أرواب تخرج تحاكي كل كلية من كليات الجامعة وتنفيذ فساتين سهره، موضحًا رئيس الجامعة أن الكلية تقوم بإعداد خريج مؤهل أكاديميًا وتربويًا، لديه القدرة والكفاءة المهنية التي تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع.

كما أكد الدكتور حسن الدمرداش على أن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في المبادرات وخطط الدولة المستقبلية، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

وقال الدكتور مروان مصطفي، عميد الكلية، إن مشروعات التخرج المعروضة تعكس الخبرة التراكمية للطلاب عبر أربع سنوات والمساهمة في تخريج كوادر متميزة من الخريجين، بما يحقق أهداف الكلية في الارتقاء بالذوق والحس الفني، مضيفًا أن الكلية تسعى إلى التميز والريادة في إعداد خريج يعي بمتطلبات سوق العمل، وبما يحقق تنمية بشرية مجتمعية ومستدامة للمجتمع المحلي والإقليمي، وتحقيق الجودة الشاملة.

وعلى صعيد آخر اجتمع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، ووجه الشكر لإدارة الكلية، موضحًا أن كلية الاقتصاد المنزلي سوف تظل المنارة الحقيقية في تخصصاتها الفريدة، في التغذية والنسيج والملابس والجلود وإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة والاقتصاد المنزلي التربوي.