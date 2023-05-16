لماذا تتابع إيران الانتخابات التركية باهتمام؟ خبير: تذكرنا بالانتخابات الإيرانية 2009 وعواقبها المريرة.. كيف سيكون مستقبل العلاقات بين أنقرة وطهران؟

وسط المطالب الشعبية بالديمقراطية والانتخابات الحرة، أبدى الإيرانيون درجة غير عادية من الاهتمام بالانتخابات التركية لأول مرة، حيث لم ينم الكثير من الإيرانيين طوال الليل بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تركيا في 14 مايو، وتابعوا باهتمام نتائج الانتخابات على وسائل الإعلام الإيرانية والدولية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما أشار إليه مستخدم إيراني على تويتر بأنه تشابه بين الانتخابات التركية والانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها في عام 2009.

وكتب خبير العلاقات الدولية، إحسان موحديان عن التشابه: "إن الوضع ثنائي القطب في تركيا يذكرنا بانتخابات عام 2009 وعواقبها المريرة، وتذكر خطابات أردوغان الاستفزازية أحد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، وترصد الولايات المتحدة وإسرائيل للاستفادة منها. الوضع وإيران قلقة ".

بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في عام 2009، أعلن النظام أن الرئيس محمود أحمدي نجاد قد فاز بالانتخابات في الجولة الأولى، وشكك ملايين الناخبين والمرشح الخاسر مير حسين موسوي في الإعلان المتسرع وتبع ذلك شهور من الاحتجاجات، ألقي القبض على الآلاف وقتل العشرات وتلقت آلية القمع دفعة كبيرة.

و أفادت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وضع القوات العسكرية في شمال شرق إيران، على الحدود مع شرق تركيا المأهول بالسكان الأكراد، في حالة تأهب للسيطرة على المظاهرات المحتملة بعد فوز محتمل لزعيم الائتلاف المعارض كمال كليتشدار أوغلو.

وعندما تم إعلان النتائج أخيرًا صباح الاثنين، 15 مايو، ومضى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكيليتشدار أوغلو للمشاركة في جولة الإعادة في غضون أسبوعين، بدأ الإيرانيون يسألون أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما كل هذا الاهتمام.

وهنأت الخارجية الإيرانية أردوغان ووصفت النتيجة بأنها "انتصار للديمقراطية"، وكانت تلك رسالة ذات مغزى كبير من بلد أدت فيه انتخابات مماثلة في عام 2009 إلى صراع سياسي خطير مع جروح عميقة دائمة أضرت بشدة بشرعية إيران.

وقامت حسابات الصحف الإيرانية على موقع تويتر بتحديث النتائج باستمرار طوال الليل حيث جاءت من وسائل إعلام تركية، ووصف الصحفي الإيراني صادق الحسيني الانتخابات بأنها معجزة، ودعا الإيرانيين إلى مقارنة إرث أردوغان بالديناميكيات السياسية في إيران والسعودية.

وكتب صحفي إيراني آخر، مهدي رهبار: "كان هذا هو التحدي الأصعب الذي واجهه أردوغان خلال العشرين عامًا الماضية. وهو الأمر الذي أصبح أكثر صعوبة بالنسبة له في الانتخابات التمهيدية على الرغم من أن قليشدار أوغلو ليس أمامه طريق سلس أيضًا".

وكتب صحفي إيراني آخر، يدعى محمد مطلق، ليلة الأحد: "إيران هي الرابح الأكبر في انتخابات تركيا. إذا فاز أردوغان، فسيكون ذلك بداية تدهور الناتو وربما الصراعات بين تركيا واليونان ؛ وإذا فاز كليتشدار أوغلو، فهذا يعني تسخير الحرب في القوقاز، وتخفيف التوترات في سوريا والعراق والمزيد من الاهتمام بروسيا للاقتراب من إيران ".