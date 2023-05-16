بالرغم من اتفاق التهدئة.. عودة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لمدن السودان

عادت حدة الاشتباكات مرة أخرى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من الاتفاق الموقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتهدئة الأجواء بين الطرفين، كما سمع دوي انفجارات ضخمة في محيط العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان من سكان الخرطوم إنهم سمعوا دوي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في منطقة أركويت والمعمورة شرق العاصمة، فضلًا عن وقوع اشتباكات أخرى بين الجيش والدعم السريع في مدينة جبرة جنوب الخرطوم.

يأتي ذلك فيما تتصاعد حدة الضربات الجوية التي يشنها الجيش السوداني على مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع، فضلًا عن قصف مدفعي مكثف على مراكز تدريب وقيادة قوات الدعم السريع بمناطق متفرقة من الخرطوم.

كما شهدت مدينة أم درمان وبحري اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع خلال ساعات الليل، علاوة على تصاعد حدة الاشتباكات في مدينة شرق النيل.

جدير بالذكر أن الأطراف السودانية كانت قد وقعت على اتفاق تهدئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يسمح من خلاله بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مع إمكانية التهدئة لحين التوصل إلى هدنة دائمة تسبق عملية المفاوضات بين الطرفين.