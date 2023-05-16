اليوم.. "الصحفيين" تنظم حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

تُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢، وذلك الساعة السادسة مساءً بمسرح النقابة.

ويتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، منح الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكُبرى؛ تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.