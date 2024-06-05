مطارا الغردقة ومرسي علم يستقبلان 15 الف سائح أوروبي على متن 77 رحلة

كشفت جداول تشغيل الرحلات المعلن بمطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين، اليوم الاربعاء، وصول 15 الف سائح من جنسيات مختلفة علي متن 77 رحلة طيران قادمة من مطارات اوربيا، اغلبهم من ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا، وذلك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 18 رحلة طيران أوروبية سياحية تقل على متنها 4 آلاف سائح، ضمن 143 رحلة أسبوعية تصل المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيلهم للفنادق المختلفة.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، قرابة 11 ألف سائح يصلون على متن 59 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

وتبين من جداول وصول الطيران اليوم وصول 18 رحلة بينها 8 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من دولة التشيك، ورحلتين من بولندا، ورحلة من إيطاليا، ورحلة من سلوفاكيا.