بايدن يتوجه لفرنسا للمشاركة في الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا؛ للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، في زيارة تستمر لمدة خمسة أيام.

وذكر البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه من المقرر أن يلقي بايدن كلمة غدًا الخميس، خلال الاحتفالات الرسمية على شواطئ "النورماندي"، كما سيوجه تحية إلى قدامى المحاربين وعائلتهم.

وأشار إلى أن بايدن سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في "النورماندي"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يلتقي الزعيمان مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في "باري" بإيطاليا خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري؛ للتركيز على استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.