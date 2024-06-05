محافظ الفيوم يتابع مع الأجهزة التنفيذية الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري، والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو المقبل، والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد أحمد حسن مدير إدارة العمليات بمديرية أمن الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات التعليمية، وممثلين عن قطاعات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومدير الإسعاف، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، استعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خطة مديرية التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، وتوجيهات محافظ الفيوم، بشأن التنسيق التام بين كافة المديريات والجهات ذات الصلة، لخروج الامتحانات في أحسن صورة.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز 40 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرةً إلي أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالب للنور للمكفوفين، كما تم تجهيز 18 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 10 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

ومن جهته، أكد محافظ الفيوم، على مديري المديريات والادارات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، بضرورة التنسيق التام، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل محددة، لتلافي جميع سلبيات الأعوام السابقة، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التربية والتعليم، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

كما وجه "الأنصاري"، مسئولي وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وغرفة عمليات الأزمات والكوارث، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التربية والتعليم، لمراجعة وسائل التهوية اللازمة، والتأكد من توافر مراوح بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، وكذا التأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية الضرورية، مؤكداً على مسئولي مديرية الصحة، والتأمين الصحي، والإسعاف، بضرورة التنسيق المشترك، نحو توفير نقاط طبية مجمعة في محيط اللجان واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

كما وجه محافظ الفيوم، بضرورة إلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، كما وجه المحافظ، مديري الادارات التعليمية، بموافاة رؤساء المدن، بكشوف كاملة بأعداد الطلاب ومدارسهم، ومقار اللجان التي سيؤدون امتحاناتهم بها، للتنسيق مع مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، لزيادة أعداد سيارات الأجرة وتكثيفها على الخطوط المؤدية للجان.

كما أكد المحافظ، ضرورة توفير الكهرباء، ومياه الشرب، وعدم انقطاعهما عن استراحات المراقبين، ومناطق اللجان، طوال فترة أداء الطلاب للامتحانات، موجهاً رؤساء المدن بالتنسيق مع مسئولي مديرية الأوقاف، لتوفير مولد كهرباء بكافة لجان الامتحانات، مشدداً على مسئولي قطاع الكهرباء بضرورة تواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الإمتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي.

كما أكد "الأنصار"، ضرورة التنسيق التام بين مديريتي الأمن والتربية والتعليم، لتأمين مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتأمين مقار لجان الامتحانات ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الإمتحان.

كما كلف محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، بعقد اجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، وممثلي كافة الجهات المعنية بإمتحانات الثانوية العامة، لمراجعة كافة التفاصيل، ومتابعة الاجراءات، وذلك لخروج ماراثون امتحانات الثانوية العامة بصورة حضارية مشرفة.

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