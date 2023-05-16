اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 34

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على اقصى السواحل الشمالة الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 23 درجة .