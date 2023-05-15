مانولوفيتش يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء إنبي، والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين،على ملعب استاد بتروسبورت،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع:

عبدالله نصيب - محمد الصالح - مصطفى إبراهيم - أحمد فهد.

خط الوسط:

مورو - إبراهيم حسن - عمار حمدي - ناصر ناصر.

خط الهجوم:

مابولولو - احمد عادل ميسي.

يشار إلى أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة، بينما إنبي في المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.