اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، مع عدد من رؤساء البعثات الأوروبية في اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي جابريل مونويرا فينالس، تطورات الأوضاع في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل مبني على المرجعيات المتفق عليها.

وأكد بن مبارك، خلال اللقاء أن حكومة بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من معاناة اليمنيين.

وأوضح أن مليشيا الحوثي لم تتخذ أية خطوات جادة تؤكد رغبتها بتحقيق سلام دائم أو السعي للحد من الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في مناطق سيطرتها برغم الموارد الكبيرة التي تتحصل عليها، التي ما زالت توظفها لتعزيز قدراتها العسكرية وأجهزتها القمعية وفرض معتقداتها على الشعب اليمني.

كما شهد اللقاء استعراض المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها في الملف اليمني والدور الأوروبي سياسيا وإنسانيا وتنمويا للمساهمة في تحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية.