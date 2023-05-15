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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد دورة إعداد المرشحين لمنصب عميد كلية التربية

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، دورة الإدارة والقيادة الجامعية التى يحضرها المترشحين لشغل وظيفة عميد كلية التربية بالجامعة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 15 مايو وحتى 17 مايو 2023 بمبنى الإدارة العامة بجامعة دمياط.

وخلال تفقده  رحب رئيس الجامعة بالحاضرين من أعضاء هيئة التدريس، كما أكد على حرصه على إعداد القيادات المستقبلية للجامعة والعمل على تطوير مهاراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في العديد من الجوانب والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات القيادات بما يحقق التنافس الشريف بين قيادات المستقبل للحصول على المناصب  القيادية بالمستقبل.

بدأت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية بمحاضرة بعنوان التخطيط الاستراتيجي والتي حاضر فيها الدكتور باسم سلامة وكيل كلية الطب لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم محاضرة بعنوان الجوانب القانونية في الجامعات المصرية والتي حاضر فيها الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

الجدير بالذكر أن عدد المتدربين في الدورة التدريبية ثمانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

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