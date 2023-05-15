القوى العاملة: ختام برنامج تدريبي للفتيات على التفصيل والخياطة بدمياط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن ختام فاعليات الدورة التدريبية بالوحدة المتنقلة بقرية السرو بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، والانتهاء من الاختبارات العملية والنظرية لـ10متدربات على مهنة التفصيل والخياطة في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير برامج تدريبية متخصصة على تلك المهن داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بما يلبى إحتياجات الشباب وأمنياتهم.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط في تقريرها الذى تلقته الوزارة، أنه تم الإنتهاء من إجراء الإختبارات النظرية والعملية لـ10 متدربات تم تدريبهم على مهنة التفصيل والخياطة بجميع أقسامها على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في ديوان عام الوزارة، وعلى أحدث الأدوات وأساليب التدريب المغايرة لما هو متواجد داخل المصانع والشركات الكبرى التى تعمل في هذا المجال.

وأضافت مدير المديرية، أنه سوف يتم تسليم المتدربات شهادة معتمدة باجتياز الدورة التدريبية صادرة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة تؤهلهم للعمل بها داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، كما سيتم توفير فرص عمل لائقة للراغبين داخل منشآت المحافظة التى تعمل في هذا المجال للمشاركة في عمليات التنمية وزيادة الإنتاجية.