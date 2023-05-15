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الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 822 شاحنة و 36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 369 شاحنة و26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 453 شاحنة و 10 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و 350 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم  لاستقبال السفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري