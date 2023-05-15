أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 822 شاحنة و 36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 369 شاحنة و26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 453 شاحنة و 10 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و 350 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكب بموانيها .
محافظات
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 822 شاحنة و 36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 369 شاحنة و26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 453 شاحنة و 10 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 822 شاحنة و 36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 369 شاحنة و26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 453 شاحنة و 10 سيارة .