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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. «قضية الوعي وأبعادها المختلفة» ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

ندوة قضية الوعي وأبعادها
ندوة قضية الوعي وأبعادها المختلفة
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يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "قضية الوعي وأبعادها المختلفة" التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس، وذلك في السادسة مساء غدِِ الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يتحدث في الندوة كل من: الدكتورة أميرة تاوضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والمخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب، والدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع  بجامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب، ويدير الندوة الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة القاهرة  وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.

المجلس الأعلى للثقافة قضية الوعي وأبعادها المختلفة أميرة تاوضروس عمرو قابيل اكرام بدر الدين جامعة حلوان منى الحديدي وزارة التخطيط