٢٧ مايو.. بدء امتحانات نهاية العام لمرحلة البكالوريوس بالجامعة اليابانية

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم عن بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى بجميع كليات وبرامج الجامعة يوم ٢٧ مايو الجاري، وذلك وفقا للجداول المعلنة بالكليات موضحا ان امتحانات الدراسات العليا تبدأ بعدها فى ٣ يونيو المقبل.

وأضاف أن الجامعة قد استعدت لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ، حيث تم تجهيز القاعات وتوزيع اللجان واعلان الجداول لجميع الفرق . مشيرا إلى أنه وجه عمداء الكليات بإتخاد التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، مع توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضح الدكتور سامح ندا أن الجامعة تضم كليات هندسة التصميم الابداعي، وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات ، وهندسة الاتصالات والالكترونيات والحاسبات وإدارة الأعمال والانسانيات والصيدلة، وبرامج كليات الفنون والتصميم والعمارة.