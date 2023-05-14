محافظ بني سويف يحيل واقعة حريق معرض خاص  للنيابة العامة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة واقعة الحريق، الذي شب صباح اليوم الأحد، بأحد المعارض الخاصة ، إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة.

جاء ذلك خلال تواجده ، أثناء أعمال الإطفاء ، التي قامت بها أجهزة الحماية المدنية ، للسيطرة على الحريق الذي وقع " اليوم" ، وأسفر عن احتراق مكونات المعرض، الذي يضم مجموعة من المحلات عبارة عن ملابس ومواد بلاستيكية وغيرها من المنتجات والمعروضات.

وكان المحافظ قد توجه إلى موقع الحريق ، يرافقه مدير الأمن ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية، لمتابعة أعمال الإطفاء ، حيث حرص المحافظ على التواجد ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها حتى ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.