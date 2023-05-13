ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فضية وبرونزية لمنتخب ألعاب القوى ببطولة الجائزة الكبرى البارالمبية

منتخب العاب القوى
منتخب العاب القوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق اللاعب إبراهيم بدر الميدالية الفضية فى رمى الفرص f56   ببطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية التى تقام  بإيطاليا.

وجاءت فضية ابراهيم بدر لتكون الميدالية الثانية له بعد ذهبية أمس.

 فيما حقق اللاعب جمعة عبد الحميد الميدالية البرونزية القرص f56 ليصبح عدد الميداليات التى حصل عليها المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات 4 ذهبية و2 فضية و2 برونزية .

وانطلقت البطولة أمس بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى وتستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

تضم قائمة اللاعبين كل من إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.


يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة.

فضية وبرونزية العاب القوى الجائزة الكبرى البارالمبية حمد محمدي