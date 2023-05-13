أسباب حكة الشعر مع ارتفاع درجات الحرارة

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يعاني البعض من حكة في الشعر حيث يؤثر الطقس مباشرة على الشعر، لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى تزايد التعرق في الجسم كله وفي فروة الرأس أيضاً والتعرق يؤدي الى تجمع جزيئات الغبار وانسداد مسام فروة الرأس وصولا الى حدوث طفح أو التهاب في بصيلات الشعر في حال لم يتم غسل الشعر بالشكل الصحيح والتخلص من آثار التعرق.

والحكة غالباً تترافق مع ظهور القشرة البيضاء بسبب تلامس الأظافر بفروة الرأس وهناك مجموعة من الخطوات يمكنكِ اتباعها للحد من تزايد حكة فروة الرأس خلال الصيف:

- استخدام شامبو ملطف لفروة الرأس ومضاد للقشرة بشكل دوري ما يخفف من تحسّس الشعر على الحرارة وبدء الحكة ومعها القشرة.

-تغطية الرأس بقبعة عند الخروج تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، مثلاً عند قضاء يوم على الشاطئ.

-استخدام أغراض شخصية للعناية بالشعر من المنشفة الى المشط وعدم إعطاء هذه الأغراض ما يزيد من إمكانية التعرض للحكة.



- في حال كانت الحكة قوية جداً ولا يمكن تحمّلها، يجب اللجوء إلى طبيب الجلد الذي سيفحص فروة الرأس ويحدد العلاج المناسب بحسب الحالة فهناك انواع شامبو وكريمات طبية مخصصة لعلاج هذه المشكلة.