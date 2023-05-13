الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك، ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود محمد الشامي هجوم الإسماعيلي في التشكيل المتوقع الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي، محمد دسوقي.

خط الوسط: أحمد مدبولي، سيرجي أكا، عماد حمدي.

خط الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، فراس شواط.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل - محمد نصر - كريم عرفات - محمد بيومي - محمد مخلوف - كريم الديب - محمد عبد السميع - عمر الساعي - محمود الشبراوي.