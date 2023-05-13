الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا بالرصاص عند حاجز عسكري شمال الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري جنوب غرب جنين، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الريحان" العسكري قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على شاب، لم تعرف بعد هويته، لدى مروره على الحاجز، وأصابوه بجروح، وتركوه ملقى على الأرض.