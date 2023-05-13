إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدائري بمركز الخارجة

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة بالطريق الدائري بمدينة الخارجة بجوار مصنع الجريد بالطريق، أسفر عن إصابة كل من حبيبة كمال حسن ١٣ عامًا، حسين كليب محمد ٢٩عامًا، أمل كليب محمد ٤٠ عامًا بجروح وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق المختصة، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور والوحدة المحلية.