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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة بنابلس ويحاصر منزلا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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كشفت ولاء السلامين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع في فلسطين، بعد تصاعد الأحداث بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة مؤخرًا.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنه لا هدوء حتى الآن في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه منذ صباح اليوم السبت، قوات الاحتلال قصفت أراضي زراعية، بالإضافة إلى رشقات صاروخية من فصائل المقاومة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه بعد دخول تلك القوة إلى مخيم بلاطة، بمدينة نابلس، تم إرسال تعزيزات أمنية ومحاصرة منزل هناك، وتحدثوا عن طريق مكبرات الصوت إلى من هم بداخل المنزل من أجل تسليم أنفسهم.

وأوضحت أنه بعد ذلك اعتدت قوات الاحتلال، بعد محاصرة هذا المنزل، على جميع المواطنين في مخيم بلاطة، مما أسفر عن استشهاد شابين، وإصابة أكثر من 81 بسبب الغاز المسيل للدموع.

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