زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

السبت 13/مايو/2023 - 12:14 م

أعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضب جنوب شرق البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن مكتب الأرصاد: إن الزلزال وقع تحت المحيط على بعد 64.6 كيلومتر شمال شرق مقاطعة تايتونج، ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار أو إصابات.

ووصل مستوى شدة الزلزال إلى 4 درجات على مقياس الشدة التايواني، المكون من 7 مستويات، في البلدات الساحلية في مقاطعة "تايتونج" في "تشانجبين" و"تشينجونج" و"دونجهي".

