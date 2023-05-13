ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

زلزال
زلزال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضب جنوب شرق البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/.
ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن مكتب الأرصاد: إن الزلزال وقع تحت المحيط على بعد 64.6 كيلومتر شمال شرق مقاطعة تايتونج، ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار أو إصابات.
ووصل مستوى شدة الزلزال إلى 4 درجات على مقياس الشدة التايواني، المكون من 7 مستويات، في البلدات الساحلية في مقاطعة "تايتونج" في "تشانجبين" و"تشينجونج" و"دونجهي". 
 

تايوان زلزال