حبس لصين لسرقتهما الدراجات الهوائية والعقارات بالمرج

أمرت النيابة العامة، حبس لصين لاتهامهما بسرقة الدراجات الهوائية والعقارات في المرج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل"، وبحوزته (مقص حديدى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه "4 وقائع سرقة" بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" (مالك محل دراجات هوائية"له معلومات جنائية") وبحوزته (6 دراجات هوائية).

كما نجحت أجهزة الامن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرمياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهته اعترف بارتكابه "4 وقائع" سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.