أمام العدالة| موكا حجازي والمتهم بقتل صديقه في كرداسة أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا: النقض تفصل في اتهام موكا حجازي بممارسة أعمال منافية للآداب ومحاكمة المتهم بقتل صديقه في كرداسة.



-الجنايات تنظر محاكمة 10 متهمين في فض "اعتصام رابعة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة ١٠ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

يصدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم (محبوس)، وآخرون هاربون أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.



-النقض تفصل في اتهام موكا حجازي بممارسة أعمال منافية للآداب

تصدر الدائرة 5 جنح النقض، حكمها في طعن موكا حجازى فتاة التيك توك، على حكم حبسها لمدة عام .

يذكر أن محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.



وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها، وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.



-الجنايات تواصل محاكمة المتهم بقتل صديقه في كرداسة



تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة،ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه من الصم والبكم في منطقة كرداسة بسبب خلافات على مبلغ مالي 8 آلاف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «أ. م، 20 عامًا» عامل، بقتل المجنى عليه «ع. ج»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد والترصد على إثر خلاف نشب فيما بينهما بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استخدم أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بقيام عامل بقتل أحد الأشخاص، بسبب امتناعه عن سداد مبلغ مالي 8 آلاف جنيه اقترضها منه ورفض سدادها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على مبلغ مالي استلفه منه ورفض سداده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

- استئناف أحمد رجب على حكم حبسه شهرا لسب والدة شيماء جمال

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه، وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.