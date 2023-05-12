قبل مواجهة الترجي.. بصمات الأهلي خالدة في "رادس"

يخوض في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة صعبة وقوية أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي يتمنى الجميع التتويج بها.

مواجهة الأهلي مع الترجي في مدينة رادس ليس بالسهل، ولكن نجوم المارد الأحمر قادرون على تحقيق الفوز فالأهلي له حكايات وروايات.

أول مباراة للأهلي في وادي كانت عام 2006 حين التقى مع نادي الصفاقسي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حينها استطاع النادي الأهلي خطف الانتصار بهدف قاتل لمحمد أبو تريكة ومن ثم حصد اللقب الأفريقي بعد أن كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة الثانية كانت عام 2012 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن هذه المرة أمام نادي الترجي، وفاز الأهلي 2-1 وحصد اللقب للمرة الثانية على ملعب رادس.

المباراة الثالثة كانت في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وكان ملعب رادس شاهدا على فوز النادي الأهلي على الأفريقي التونسي بركلات الترجيح عام 2015 في الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

المباراة الرابعة كانت أمام نادي الترجي عام 2017 في إياب دور ربع النهائي، والذي كان شاهدا على ريمونتادا حمراء بالفوز 2-1 على الترجي بعد انتهاء لقاء الذهاب 2-2 بالقاهرة.

المباراة الخامسة كانت عام ٢٠١٨ وشهدت هزيمة قاسية للنادي الأهلي 3-0 أمام نادي الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن ثم خسارة اللقب بعد انتهاء مباراة الذهاب 3-1 للنادي الأهلي.

المباراة السادسة كانت في عام 2021 وعاد المارد الأحمر ليثأر من هزيمته بعد الفوز 1-0 على نادي الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل تكرار الفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة.