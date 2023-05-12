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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل سيارة فجرا بمنطقة التجمع الأول

صورة ارشيفية لحريق
صورة ارشيفية لحريق سيارة
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نجحت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى اخماد حريق نشب داخل سيارة ملاكي بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول،  دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم  شرطة التجمع الأول إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بسيارة  بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة االنيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها،  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخماد حريق سيارة التجمع الأول