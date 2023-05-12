الأهلي يصارع الترجي التونسي في «كلاسيكو» عربي بدوري أبطال أفريقيا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا ثقيلًا على نظيره الترجي التونسي في العاشرة، مساء اليوم الجمعة، في قمة عربية مثيرة على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لنصف النهائي على حساب الرجاء المغربي في ربع النهائي، بينما تأهل الترجي بتخطي عقبة شبيبة القبائل الجزائري.

وتعتبر هذه المواجهة الثالثة بين الأهلي والترجي في هذه المرحلة حيث حسم المارد الأحمر التأهل مرتين مقابل مرة وحيدة لفريق باب سويقة.

صحوة محلية للأهلي

ويخوض الأهلي المواجهة العربية بمعنويات مرتفعة ويمر بمرحلة انتفاضة فنية رائعة مع مدربه السويسري مارسيل كولر الذي قاد الفريق للتتويج بلقب السوبر المصري مؤخرا على حساب بيراميدز ليحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي بخلاف صدارته لترتيب الدوري المحلي وحصد كأس مصر.

وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة بعد استعادة خدمات عمرو السولية وياسر إبراهيم بينما يغيب رامي ربيعة للإصابة وبعض اللاعبين لأسباب فنية مثل شادي حسين وبرونو سافيو.

ويعول الأهلي على تألق الدويتو المميز بين الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا الذي ساهم في تطوير الأداء الهجومي للفريق الأحمر وحسين الشحات وحمدي فتحي.



معاناة الترجي بسبب الغيابات والجماهير

في المقابل يعيش الترجي فترة عصيبة مع مدربه نبيل معلول في ظل معاناة محلية والخسارة أمام الصفاقسي والإفريقي، كما أن الفريق التونسي يعاني إصابات عديدة بين صفوفه على رأسها الموهوب الليبي حمدو الهوني وهاني عمامو وحسام دقدوق ورياض بن عياد.

ويراهن نبيل معلول على خبراته لاستعادة اللقب القاري للمرة الثانية في مسيرته، بعد نسخة 2011 متسلحًا بقدرات بعض لاعبيه على رأسهم صابر بوغرين ومحمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة.

كما سيكون فريق الدم والذهب محروم من أهم عنصر وهو الجماهير حيث تقام المباراة خلف الأبواب المغلقة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحرمان الفريق التونسي من الجمهور على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل الجزائري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.