إيمان العاصي: "اتجوزت واتطلقت بعد شهرين وبنتي أهم حاجة في حياتي"

الخميس 11/مايو/2023 - 11:57 م

كشفت الفنانة إيمان العاصى خلال الحلقة، عن أنها تزوجت لمدة شهرين فقط لكنها لم توفق فى الزواج، وأنجبت ابنتها ريتاج، قائلة: "اطلقت بعد شهرين من الزواج وبعد كده حملت فى ريتاج، واهتميت بها وده كان سبب ابتعادي عن الفن لفترة".

وكشفت الفنانة إيمان العاصي كواليس مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، خلال موسم رمضان 2023، موضحة أن كل ما تردد عن تغيير النهاية غير صحيح، بل كانت أول مشاهد قاموا بتصويرها في العمل هي الحلقة الأخيرة.

وأوضحت العاصي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أن جميع مشاهد الشر تم الانتهاء منها في بداية تصوير المسلسل، قائلة: "أول مشهد صورته كان مشهد المواجهة مع جعفر اللي في النهاية، كلنا صورنا النهاية في بداية المسلسل".