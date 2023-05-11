خاص.. وسام هلال يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة ”حد سكة" مع طارق الشيخ

يستعد المطرب السورى وسام هلال لطرح أغنية جديدة تجمعه مع المطرب الكبير طارق الشيخ والتى تحمل اسم حد سكه.

وكشف وسام فى تصريح خاص للبوابة نيوز إن الاغنية مختلفة حيث تعتمد على موسيقى عالمية غريبة مع صوت شعبى هو صوت المطرب طارق الشيخ مشيرا إلى أن الميكس الموجود بالاغنية جديد على طارق الشيخ وجديد عليه أيضا متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور

وأعرب عن سعادته بتواجده بمصر الآن لحين الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد وسعيد بأن أول أغنية مع النجم الجميل طارق الشيخ.

وأشار إلى أنه سيسافر إلى هوليوود بعد الانتهاء من تسجيل " حد سكة " لتصوير أغنية أخرى تحمل اسم تزعل ليه.

يذكر أن وسام هلال انطلق فنياً ورسمياً عام 2012 حيث بدأ الغناء وهو في ال 14 من عمره، مشاركاً في العديد من الحفلات والمهرجانات في بلده الأم، ليطلق أول كليب له مع ميلودي ميوزيك مصر.

واتجه وسام إلى العالمية حيث تعامل مع كبار المنتجين في هوليوود مثل “براين تود” الذي عمل مع “مايلي سايرس”، “جوردين سباركس”، و”آشلي تيسديل”. كما تعامل مع “مايكل ليني” الذي عمل سابقا مع فرقة Pussycat Dolls الشهيرة.

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