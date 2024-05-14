الطاهري: القمة العربية في البحرين تمس الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن كل الأنظار تتجه إلى القمة العربية التي تنعقد في البحرين فهي قمة تمس الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وأضاف خلال تصريحات على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجماع العربي في هذه اللحظة الإقليمية الفارقة هو أمر لا فرار منه، والكل يسعى إليه، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والقضية المركزية، وهي قضية باتت تمس الأمن الإقليمي بأكمله.

وتابع أنه لم يعد أحد بمعزل عن تداعيات هذا الصراع والحرب المستمرة في قطاع غزة، والممارسات الإسرائيلية، ولم يعد أحد بمعزل عن تبعاتها أو نتائجها، والجميع رأى خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى منتصف مايو الجاري أن كل التفاعلات الإقليمية مست المشرق العربي والبحر الأحمر وأمنه، وكذلك دفعت بتداعيات أمنية خطيرة أيضا على المحيط الإقليمي في مجملة، مؤكدا أن الإجماع العربي في هذه المرحلة ضرورة.