نماذج مشرفة.. شابة من ذوي الهمم تتحدى فقدان ساقها وتحصد لقب أول بطلة في البارالمبية بباريس

الحياة ليس لها معنى بدون هدف وشغف فالإنسان الفاقد للشغف والطموح لا يحب الحياة ولا يسعى لشيء ولا يتذوق طعم النجاح والإنجاز، ولكن الحياة ليست خالية من التحديات والصعاب ويمكن التغلب على كل هذه التحديات بالإرادة والشغف والطموح حتى لو كان التحدي هو إعاقة جسدية، فدائما ما تثبت النماذج الناجحة والمختلفة أن الإعاقة ليست جسدية أبدا بل فكرية فهناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون صحة جيدة وجسد مثالي ولا يملكون شغف وطموح ولا يسعون لشيء يذكر في الحياة وإعاقتهم فكرية.

وكل يوم تثبت سيدات وفتيات مصر أنهن من أعظم نساء الأرض يحققون المعجزات ويرفعون علم مصر في المحافل والمناسبات الدولية ومن بينهم الشابة "مروة عبدالعال" التي أصبحت أول بطلة مصرية من ذوي الهمم تتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ في التجديف وذلك بعد أن استطاعت تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة أفريقيا وكانت حديث العالم في العام الماضي ٢٠٢٣، اللاعبة عضو في منتخب مصر من ذوي الهمم للتجديف وهي فاقدة لساقها وبالرغم من ذلك حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق زوجي مختلط خلال البطولة الأفريقية بتونس.

تطمح "مروة" بتحقيق إنجاز جديد يسجل ضمن تاريخها بالفوز بميدالية بارالمبية في التجديف في باريس ٢٠٢٤ وستكون أول مصرية حققت الإنجاز، خاصة أن وزارة الشباب والرياضة تنتظر منها الكثير وتعتمد عليها لثقتهم في قدراتها فكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أجرى اتصالا هاتفيا معها لتهنئتها على التأهل لدورة الألعاب وبعد فوزها في البطولة الأفريقية وأكد متابعته لها في الفترة المقبلة وأنه ينتظر منها إنجاز جديد.

وتعمل على تطوير مستواها والاستعداد للبطولة التي سوف تقام من الفترة ٢٨ أغسطس حتى ٨ سبتمبر وتسعى لتحقيق اللقب ورفع علم مصر هناك والاستعداد المبكر للبطولة يستعدها في تخطي أي عقبات قد تواجهها، ويساعدها في الارتقاء بمستواها والحصول على مركز ولقب في البطولة.